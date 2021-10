Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Convocazione commissione ERP

Tenuto conto che con determina del 26 maggio 2021 sono stati nominati i componenti della Commissione Erp (in ritardo di circa cinque mesi rispetto alla comunicazione inviata il 14/12/2020 dai sindacati degli inquilini che, in base ad un loro criterio di turnazione, indicavano l’avv-Claudio Lazzeri segretario dell’Unione Inquilini in qualità di loro rappresentante).

Tenuto conto che da allora la commissione Erp non risulta essere mai stata convocata.

Considerato che la disciplina vigente prevede che le assegnazioni ordinarie, a differenza di quelle previste per i soggetti inseriti nella graduatoria d’emergenza, possano essere effettuate esclusivamente dalla suddetta commissione.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Di conoscere le motivazioni per le quali ad oggi non è mai stata convocata la Commissione ERP.

Quante case popolari sono state assegnate nel 2021 e con quale criterio.

Come è stato possibile assegnare le case popolari nel rispetto della graduatoria ERP vigente senza che l’assegnazione fosse stabilita nella suddetta Commissione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile