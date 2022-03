La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Esito negativo conferenza dei servizi per la realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale tra San Piero a Grado e Cascine Nuove

Tenuto conto della determina del prima marzo 2022 con cui si conclude con esito negativo la conferenza dei servizi riguardante il progetto esecutivo per la realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale tra San Piero a Grado e Cascine Nuove.

Preso atto che nella suddetta determina si evidenzia il fatto che la ragione per la quale la conferenza dei servizi ha avuto esito negativo è che Pisamo non ha presentato le integrazioni richieste Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore per quanto concerne le questioni idrauliche.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali sono le ragioni per le quali Pisamo non ha presentato le integrazioni al progetto richieste dalla Regione Toscana;

Se le richieste di integrazione fatte dalla Regione potrebbero andare a modificare in maniera sostanziale il progetto e la sua realizzabilità;

Cosa intende ora fare l’amministrazione comunale a seguito dell’esito negativo della conferenza dei servizi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile