La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Newco gestione servizio idrico

Tenuto conto della delibera approvata dal Consiglio comunale lo scorso 20 settembre in merito alla gestione del servizio idrico, sia per quanto concerne la costituzione di una Newco sia il riacquisto delle quote dal socio privato.

Tenuto conto che la delibera è stata assunta in un quadro di indeterminatezza del quadro finanziario e di incertezza sulla definizione del valore finale del valore delle quote da versare ad ABAB.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Come procede l’iter legale con il socio privato ABAB in merito alla definizione del valore delle quote.

Se e quando la Newco inizierà ad operare, e quali sono i prossimi passaggi con le relative tempistiche per l’esecuzione del piano.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile