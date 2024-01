Interpellanza: Pista ciclabile Ponte della Vittoria

Vista la recente realizzazione della pista ciclabile lungo il lungarno Buozzi;

Considerato che il tratto di pista più recente, a partire dall’incrocio con via del Borghetto fino a piazza Caduti di Cefalonia, è stato realizzato sul marciapiede preesistente, in modalità mista ciclo-pedonale e senza interventi di adeguamento;

Constatato che questo marciapiede presenta una pavimentazione accidentata e numerosi gradini;

Considerata l’utilità di una chiara connessione di questa pista ciclabile alla pista di via Matteotti, dal lato opposto della piazza Caduti di Cefalonia;

Rilevata l’assenza di indicazioni su come effettuare l’attraversamento in bici della detta piazza, e la mancanza di un percorso ciclabile di raccordo fra le due piste;

Considerata la presenza, sul lato sud dell’Arno, di una pista ciclabile che inizia in via G.da Sangallo, proseguendo in direzione stazione, e di un’altra pista lungo il lungarno Fibonacci;

Ricordata la sperimentazione, effettuata in passato, di una pista ciclabile sul ponte della Vittoria, e dell’utilità di una connessione ciclabile breve e diretta fra la piste di via Matteotti e quella di via Sangallo;

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se si è proceduto ad una preventiva ricognizione del marciapiede del lungarno Buozzi, per valutarne l’utilizzabilità come pista ciclo-pedonale;

Se è previsto l’adeguamento di detto marciapiede, sia con la posa di una nuova adeguata pavimentazione sia con la rimozione dei gradini ad ora presenti, o se in alternativa si prevede la realizzazione di un percorso ciclabile in sede protetta, come nel tratto precedente;

Se è prevista la realizzazione di un percorso ciclabile evidente e ben segnalato per congiungere la pista ciclabile di lungarno Buozzi con quella di via Matteotti;

Se la realizzazione della pista sul lungarno Buozzi è intesa come collegamento alla pista di via da Sangallo, in alternativa alla realizzazione di una pista ciclabile sul ponte della Vittoria

Se è ancora intenzione dell’amministrazione la realizzazione di un percorso ciclabile sul ponte della Vittoria.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

