Interpellanza: Processo statalizzazione scuole di infanzia comunali

Tenuto conto che l’assessora Munno a seguito di un incontro con le insegnanti delle scuole di infanzia comunali ha dichiarato in una nota ufficiale pubblicato sul sito del comune di Pisa: “Come ho già avuto modo di spiegare, si tratta di un percorso molto lungo e graduale, che attualmente è entrato nella fase operativa soltanto per la scuola Agazzi, mentre le insegnanti delle altre scuole probabilmente non saranno direttamente coinvolte, dato che diverse di loro sono prossime alla pensione. Al momento per le Agazzi non escludiamo nessuna ipotesi, l’Amministrazione vaglierà al momento del passaggio il riassorbimento del personale da parte dello Stato”.

Preso atto che la stessa Assessora in questa nota “ha assicurato anche che saranno rispettate le identità progettuali di ciascuna scuola, ritenute un’eredità e un patrimonio importante, da integrare e valorizzare all’interno dell’offerta formativa di ciascun istituto comprensivo che ospiterà le tre scuole.

Si chiede al sindaco e alla giunta