Interpellanza: Quale futuro per la Biblioteca Universitaria

Tenuto conto che l’ala del Palazzo della Sapienza che ospitava la Biblioteca Universitaria è chiusa ormai da 11 anni e che il prezioso patrimonio librario della Biblioteca è stato trasferito in gran parte in altre sedi fuori città, con la ricerca di depositi librari addirittura fuori regione.

Tenuto conto delle pesanti criticità che riguardano quindi il futuro della Biblioteca Universitaria di Pisa. Tenuto conto che nella riunione della Commissione Università Territorio del novembre del 2021 fu deciso all’unanimità di approvare un documento della CUT contenente un appello al Ministero, alla Regione, e a tutti i soggetti presenti sul territorio per l’individuazione di spazi adeguati destinati ad accogliere il patrimonio della Biblioteca, che è già stato trasferito in ampia misura a Piacenza e rischia ulteriori dislocazioni.

Tenuto conto che il documento non fu poi mandato dall’assessora [aggiungere nome] ai membri della CUT e quindi neanche al Ministero.

Tenuto conto che nella stessa seduta della CUT venne approvata la proposta di convocare una riunione degli uffici tecnici degli enti presenti per valutare possibili altre proposte di spazi idonei ad accogliere il patrimonio della Biblioteca.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se sono a conoscenza dell’esistenza di un progetto di ristrutturazione delle sale dell’ala del Palazzo della Sapienza di competenza del MiC e se per questo sono state stanziate dal Ministero le risorse necessarie;

se vi è un cronoprogramma per i lavori e, nel caso, quando sono previsti l’inizio e la fine;

se vi è un piano per il ritorno presso la sede della Biblioteca Universitaria alla Sapienza del patrimonio che oggi è stato trasferito in altre sedi, o se esistono progetti differenti per la conservazione di questi libri;

quali azioni intende prendere questa amministrazione nei confronti del Ministero perché si sblocchi una situazione così incresciosa e dannosa per la nostra città e la sua comunità.

Francesco Auletta – Diritti in comune: una città in comune – Unione Popolare

