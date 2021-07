Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Via Pellizzi: annullamento permesso a costruire da parte del Tar

Tenuto conto della sentenza n. 1024/2021 con cui il Tar annulla il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pisa alla ditta Ferrante per la realizzazione del c.d. GIARDINO VERTICALE.

Tenuto conto di quanto contenuto nella sentenza dove si afferma che è “obbligo del Comune resistente di rinnovare le proprie valutazioni sul progetto di intervento, colmando il rilevato difetto istruttorio e conformandosi alle indicazioni contenute nella presente sentenza“.

Tenuto conto che queste valutazioni non sono state fatte neanche in occasione del rilascio del permesso a costruire relativo al nuovo progetto presentato dalla ditta che prevede un leggero ridimensionamento degli edifici da realizzare.

Tenuto conto della situazione di difetto di istruttoria anche rispetto a questa seconda autorizzazione che espone ilCcomune a nuovi ricorsi, con possibili ricadute anche in termini di spese, visto che nella suddetta sentenza del Tar il Comune è stato condannato al pagamento delle spese legali

Tenuto conto delle proteste e istanze di ascolto che da anni vanno avanti da parte degli abitanti di via Pellizzi proprio sul carico urbanistico che comporta questo intervento per il quartiere e i suoi impatti negativi, per come individuato nella decisione del Tar

Si chiede al sindaco e alla giunta:

Se intende opporsi a questa sentenza del Tar e nel caso se questa decisione sia supportata da un parere della Avvocatura civica e di averne copia

Se sulla base di queste sentenza si intende procedere anche ad annullare il permesso a costruire rilasciato sul nuovo progetto sul quale, inevitabilmente, si riverberano gli effetti della decisione

Quali altre iniziative intende assumere l’amministrazione in merito a questa situazione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile