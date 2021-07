La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Viabilità quartieri de I Passi e Gagno

Tenuto conto che sono in corso da parte del Comune di San Giuliano e della Provincia di Pisa i passaggi previsti dalla normativa per la conclusione del processo autorizzativo per la realizzazione della Tangenziale Nord-Est .

Tenuto conto delle criticità connesse a questa opera per quanto riguarda i livelli di inquinamento, come dimostrato dal parere dell’Arpat soprattutto per quanto concerne il quartiere de I Passi.

Tenuto conto che nel corso di un’assemblea pubblica nel quartiere dei Passi è emerso, secondo quanto riferito da diversi cittadini, che l’amministrazione comunale prevede la chiusura dei passaggi a livello della linea ferroviaria Pisa-Lucca tra via Ugo Rindi e via XXiV Maggio compresi; e che esistono dei progetti di fattibilità tecnica ed economica che riguardano almeno, oltre alla chiusura dei passaggi a livello, un intervento di sottovia da via Rindi verso il parcheggio di via Pietrasantina e un intervento per un sottopasso ciclopedonale e una nuova viabilità dai Passi verso il quartiere di Gagno.

Tenuto conto che questi interventi sposterebbero molto del traffico della Tangenziale Nord-Est su Gagno e che causerebbero un ulteriore perdita di suolo libero da edificazione in un’area già investita da nuove cementificazioni e in un’altra area che potrebbe costituire un polmone verde per la città

Si chiede al sindaco e alla giunta

se gli interventi riportati in premessa sono effettivamente allo studio; se oltre ad essi ve ne siano altri, riguardanti la stessa area; in caso affermativo ad uno o entrambi dei precedenti quesiti, di fornire tutta la documentazione esistente allo stato attuale; quale sia lo stato dell’arte delle procedure avviate o, se non sono state avviate procedure, dei rapporti tra comune e RFI.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile