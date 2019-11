Qui di seguito l’ interrogazione a risposta scritta al Sindaco e alla Giunta del Comune di Pisa presentata dai consiglieri del gruppo consiliare Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)



Interrogazione a risposta scritta: Eventuali debiti proprietà immobile via San Lorenzo.

Tenuto conto della risposta data da Sepi alla interrogazione a risposta scritta in data 21 ottobre 2016 in merito alla “Controversia su immobile in via San Lorenzo” nel quale si legge:

” In riferimento all’interrogazione in oggetto, l’ufficio provvede, in merito alle proprie competenze, a comunicare che il fabbricato in questione, identificato al F.122, Part.136, Sub.5, a partire dalla data del 28/03/2013 risulta accatastato in categoria catastale F2 (unità collabenti), prive di rendita, pertanto la base imponibile ai fini IMU è data dal valore dell’area edificabile; saranno eseguite verifiche rispetto ai proprietari Leoncini Marco Andrea e Leoncini Gian Paolo, comproprietario fino alla data del 28/07/2014 del fabbricato. Per quanto riguarda gli anni pregressi, prima di essere accatastato in categoria F02, il fabbricato risultava costituito dalle seguenti unità immobiliari catastali, intestate ai Sig.ri Leoncini Marco Andrea e Leoncini Gian Paolo (comproprietari ciascuno per una quota di possesso pari al 50%):

– F.122, Part.136, Sub.1, Categoria A2;

– F.122, Part.136, Sub.2, Categoria A4;

– F.122, Part.136, Sub.3, Categoria A4;

– F.122, Part.136, Sub.4, Categoria A2.

Riassumendo, l’ufficio non appena avrà ricevuto la valutazione dei tecnici comunali per quanto riguarda il valore dell’area edificabile, provvederà a verificare la coerenza dei versamenti e delle dichiarazioni dei soggetti comproprietari ed in caso di divergenze e ad emettere eventuali avvisi di accertamento finalizzati al recupero dell’imposta e delle relative sanzioni e interessi”.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se gli uffici comunali hanno determinato il valore dell’area edificabile e nel caso questa ammonti, o nel caso perché ciò non è stato fatto;

se sono state quindi fatte le verifiche sopra indicate e nel caso con quali esiti

se è stato quindi necessario o meno fare avvisi di accertamento e/o sanzioni e nel caso per quali importi.

Francesco Auletta Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile