La seguente interrogazione è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interrogazione: Accesso da parte del Comune di Pisa ai finanziamenti ministeriali per la filiera del libro

Tenuto conto della pubblicazione del D.M. n. 267 del 04.06.2020 e della relativa procedura telematica per l’accesso al contributo MIBACT per il sostegno alla filiera del libro.

Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi era fissata per il 20 luglio 2020.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se il Comune di Pisa ha presentato domanda per l’accesso a questi finanziamenti, o in caso contrario perché non si è proceduto.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile