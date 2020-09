La seguente interrogazione è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Concessione demaniale Cantieri di Pisa Porta a Mare

Tenuto conto della risposta data dal sindaco Conti alla interrogazione id. 1933409 del 2.3.2020 “concessioni e subconcessioni nelle aree della Navicelli SpA” presentata dal gruppo consiliare Diritti in comune;

Preso atto che nella suddetta interrogazione si spiega che: Per quanto riguarda i soggetti in subconcessione, la Navicelli non ha ricevuto richieste in tal senso e ufficialmente tutti i titolari esercitano direttamente la propria attività.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se la Cantieri di Pisa Porta a mare è titolare di concessione demaniale o meno e nel caso quando scade la concessione di cui è titolare;

Se questa società svolge o meno attività produttiva nell’area, e nel caso se questo è stato verificato e nel caso quando;

Se la suddetta società ha dato o meno in subconcessione la propria concessione e nel caso a quale soggetto.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile