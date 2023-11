Interrogazione: Interventi manutenzione stradale Coltano

Tenuto conto delle ripetute segnalazioni e denunce degli abitanti di Coltano sullo stato di manutenzioni stradale di quella zona della città.

Tenuto conto che nell’incontro pubblico del 1 luglio 2022 all’interno del percorso partecipativo “Rinasce coltano” è stata rilevata come criticità l’inadeguatezza del sistema stradale, in particolare “la gran parte dei partecipanti ha segnalato la viabilità generale del territorio come un elemento di criticità a causa delle attuali condizioni del manto stradale (sia nel tratto tra Via Caligi e Via Centro Rai Caligi, sia nel tratto che va dalla Villa Medicea a Via del Viadotto), delle dimensioni minime delle carreggiate e della scarsa illuminazione.”

Tenuto conto che nell’incontro pubblico del 21 luglio 2022 all’interno del percorso partecipativo “Rinasce Coltano”, l’azione di “riqualificare i collegamenti che dal centro di Coltano conducono alla città di Pisa;” è stata proposta dai partecipanti per promuovere la necessaria “integrazione tra il centro di Coltano e la città di Pisa.”

Tenuto conte che gli esiti del percorso partecipativo, contenenti tutte le criticità del territorio di Coltano, sono stati inviati al sindaco e alla giunta e presentanti a tutto il consiglio comunale durante la seduta del 13 settembre 2022.

Tenuto conto della recente denuncia a mezzo del Comitato permanente per la difesa di Coltano.

Rilevato che i cittadini e le cittadine evidenziano in particolare che: “Per gli abitanti, uscire da Coltano è una sorta di ‘Camel Trophy’: su via dei Pini sono comparsi cartelli di caduta alberi; su via la Sofina dopo un albero caduto (e non ci sono lampioni) si incontrano tre cantieri per la sostituzione della vetusta condotta dell’acqua (inizio lavori la scorsa estate, sconosciuta la fine, al momento transennati e aperti), oltre a numerose buche; su via Palazzi buche particolarmente insidiose rendono poco praticabile la carreggiata già ristretta per le transenne che segnalano lo stato precario delle Stalle del Buontalenti; su via del Viadotto (provinciale), piena di dossi e cedimenti, uno dei ponticelli è da anni a senso unico alternato, mentre via le Rene presenta un profondo cedimento, con un dislivello di 10 cm tra le due carreggiate”.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è stata fatta una verifica sui lavori realizzati nel 2019 per il rifacimento di alcuni tratti stradali e se questi lavori sono stati realizzati correttamente o presentano criticità e nel caso di quale tipo .

Se c’è un piano di intervento per Coltano di manutenzioni sulle strade e come questo si articola per il 2024.

Quante risorse saranno stanziate nel 2024 per il rifacimento dei manti stradali a Coltano alla luce delle criticità esposte.

Su quali strade nel 2024 a Coltano si intende intervenire con lavori di manutenzione.

Se e quando inizieranno i lavori sul Cavalcavia dei Mortellini

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

