Interrogazione: Lavori della Port Authority per conto terzi

Tenuto conto che la Port Authority è una società ad esclusivo capitale pubblico, in particolare attualmente il Comune di Pisa detiene una quota corrispondente al 100,000% del Capitale Sociale della Società Port Authority.

Tenuto conto che l’oggetto sociale della Port Authority è: “Manutenzione ordinaria e straordinaria del canale navigabile Pisa-Livorno, detto “I Navicelli”, dell’area portuale e delle sue pertinenze, l’espletamento dei servizi richiesti nell’area ivi compresa la gestione delle aree portuali medesime.”

Tenuto conto di quanto emerso nella seduta del 30 aprile della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia in cui era audito il nuovo Presidente di Port Authority Luciano del Seppia.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Secondo quale convenzione o accordo la Port Authority ha accettato una commessa di 110mila euro da parte del Governo degli Stati Uniti d’America o per conto dell’intermediario società NSPA, e di averne copia;

Quali sono le procedure per soggetti privati per richiedere i servizi di progettazione alla Port Authority e nel caso per chi sono stati fatti negli ultimi 5 anni.

Se tutti i governi esteri possono richiedere i servizi alle società a controllo pubblico del Comune di Pisa o questa possibilità è riservata solo al Governo degli Stati Uniti;

Se è possibile e secondo quale procedura per soggetti giuridici di natura privata, richiedere i servizi di consulenza e progettazione alle società a controllo Pubblico del Comune di Pisa o questa possibilità è riservata solo alle agenzie private della Nato come la Nato-NSpa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...