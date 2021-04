La seguente interrogazione è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: “Segnalazione Anac Corpo Guardie di Città: quale esito”

Tenuto conto della segnalazione fatta negli scorsi mesi all’Anac, come previsto dalla normativa vigente, da parte della amministrazione comunale nei confronti della società Corpo Guardie di Città alla luce delle dichiarazioni mendaci fatte dalla stessa società in merito agli obblighi fiscali per partecipare alla gara per il servizio di ronda armata alla stazione.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è arrivata risposta da parte dell’Anac alla segnalazione fatta da questa amministrazione;

e in caso positivo quale sia il contenuto della medesima.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile