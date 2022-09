Interrogazione: Stato attuazione implementazione Case di Comunità

La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Stato attuazione implementazione Case di Comunità

Tenuto conto che da circa 20 anni in Toscana è diffusa la sperimentazione delle Case della Salute, che allo stato attuale sono 76.

Tenuto conto che nella zona pisana nessuna sperimentazione è stata mai fatta.

Tenuto conto della Missione 5 Salute del PNRR che prevede la realizzazione di 80 case di comunità in Toscana, che in molti casi vanno a rafforzare esperienze già avviate da anni.

Tenuto conto che il progetto attuale della zona Pisana prevede 6 Case di Comunità in tutto il territorio, di cui 2 hub (Pisa e Cascina) e 4 spoke (Crespina Lorenzana, Marina di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano).

Tenuto conto che nella zona pisana sono previsti 5.700.000 euro dei quali 1500 000 euro sono destinati alla realizzazione della Casa di Comunità hub in via Garibaldi e 400.000 per la Cdc spoke di Marina di Pisa

Tenuto conto che il Sindaco attraverso al stampa ha comunicato che a settembre si sarebbe inaugurata la Casa della Salute in via Garibaldi con un impiego di risorse messe a disposizione dall’amministrazione pari a 140.000 euro destinate a coprire il costo delle prestazioni dei Medici di Medicina Generale

Si chiede al sindaco e alla giunta

qual è lo stato attuale relativo alla realizzazione della Casa della Salute;

quali sono gli accordi con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta;

quali sono le professionalità coinvolte;

quali sono i servizi erogati;

quali sono i percorsi assistenziali definiti;

quali i protocolli che assicurino l’integrazione gestionale operativa ed istituzionale;

quali sono le procedure di accesso;

quali gli strumenti di informazione alla cittadinanza;

quali sono le innovazioni in fatto di promozione della salute e di medicina di iniziativa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile