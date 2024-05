Interrogazione: Strutture utilizzate per albergazione in caso di emergenza abitativa

Tenuto conto del fatto che nella nostra città l’emergenza sfratti è sempre più pressante e l’offerta di alloggi privati è inesistente per i nuclei familiari residenti.

Tenuto conto del fatto che, oltre agli sfratti per morosità incolpevole a causa di una crisi economica che fa sentire in maniera sempre più forte i suoi effetti, sono stati introdotti diversi procedimenti di sfratto per finita locazione da parte dei proprietari che intendono locare utilizzando la contrattazione breve.

Tenuto conto che negli ultimi tre anni la spesa per l’albergazione è cresciuta in maniera considerevole, superando il milione di euro.

Si chiede al sindaco e alla giunta

di sapere quante e quali siano le strutture alberghiere a cui si è ricorso negli ultimi 3 anni in tali casi di emergenza abitativa;

di sapere quante risorse negli ultimi tre anni sono state date a ciascuna struttura rispetto al totale della spesa sostenuta;

di sapere come sono state individuate queste strutture nel territorio comunale di Pisa specificando se con bandi ad evidenza pubblica, e nel caso questi quando sono stati effettuati, oppure su assegnazione diretta del servizio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

