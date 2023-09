La discussione sull’ex-Artale: depositate le osservazioni, si rimetta in discussione il progetto 

Martedì 19 settembre ci sarà una riunione della Commissione urbanistica sul Piano di Recupero della ex caserma Artale: si parla di “illustrazione e precisazione sull’iter procedurale”. Emerge chiaramente quindi che la questione è aperta dopo che il 19 agosto scorso è scaduto il termine per la presentazione di osservazioni.

La questione è chiara: il Comune in tutto questo tempo non ha mai attivato un processo pubblico e partecipativo per affrontare una delle trasformazioni urbanistiche più importanti della città.

A seguito della presentazione delle osservazioni e del percorso da noi promosso, “Degentrify Pisa”, la Giunta Conti non si può sottrarre ancora una volta da discussione pubblica a partire non solo dai documenti della proprietà ma anche dalle osservazioni già presentate da cittadinanza e associazioni e costruendo un vero dibattito pubblico.

In comune per presentare le nostre osservazioni sul progetto di recupero della ex caserma Artale



Non è sufficiente che gli uffici analizzino i contributi su un piano esclusivamente tecnico, è invece necessario assumere profondamente il senso che questi hanno sul piano della vita della città, del futuro che le si vuole dare, dell’importanza di un suo luogo strategico che può costituire un punto di partenza per ripensarne gli spazi, i servizi e la socialità.

Ecco perché ribadiamo già oggi, prima della riunione di Commissione, quanto sia importante esaminare insieme col quartiere, con le persone, con chiunque sia interessato o interessata, quali prospettive vogliamo dare alla ex-caserma Artale e in quali termini.

Da parte nostra abbiamo depositato ad agosto alcune osservazioni (sotto disponibili per il download) con le quali evidenziamo alcuni punti dirimenti: via i parcheggi per le auto, via i muri che oggi chiudono l’area per renderla attraversabile 24 ore su 24, servizi per il quartiere e chi lo attraversa (bottega della salute, area per la cura di bambini e bambine, bagni pubblici e fontanello). Spazi per la socialità, la cultura e la memoria (ludoteca, luoghi di incontro per anziani e intergenerazionali, attività associative, una biblioteca e mediateca, uno spazio per la memoria, per ricordare Artale, le sue scelte, la Resistenza). Ma anche un bar, un utilizzo multifunzionale del teatro per le sue funzioni originarie ma anche per cinema, per le attività di cori e orchestre, incontri del quartiere, palestra. Un’area dedicata al piccolo commercio, all’artigianato e al co-working. Residenze per chi studia e fa ricerca, per il diritto all’abitare. Alcuni abbattimenti per aprire maggiormente l’area e alcuni recuperi degli edifici minori per spazi espositivi,una palestra attrezzata e una sala prove.

Nell’area centrale uno spazio verde multifunzionale per stare all’aria aperta, avere un polmone verde che si aggiunge all’orto botanico, migliorare la biodiversità e agire contro il riscaldamento globale. A questo scopo, creare anche una comunità energetica solidale che serva il quartiere. Occorre al contempo coinvolgere tutti gli attori pubblici a partire dalla Università e dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che possono contribuire a definire il progetto, dare un ruolo primario alle persone che vivono e attraversano la città, anche attraverso la costituzione di un comitato di autogestione degli spazi. Tutto questo trova basi molto precise anche nelle normative, nelle linee guida più recenti nazionali ed europee su come progettare la città. Nelle nostre osservazioni abbiamo raccolto questo: la proposta costruita in modo partecipato con quartiere e associazioni, le basi solide che le danno un supporto tecnico alla proposta. Quello che dovrebbe saper fare un’amministrazione comunale, quello su cui chiederemo di discutere martedì in Commissione.

Una città in comune

Scarica le osservazioni e il nostro piano di recupero presentati

