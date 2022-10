LA POLITICA UTILE: DAI FORZA A UNA CITTÀ IN COMUNE

EX CASERMA ARTALE: QUALE FUTURO? Un ricordo del luogo di Alessandro Spinelli quando era ragazzo.

EX CASERMA ARTALE: QUALE FUTURO? 1 DI 4 Un supermercato al posto del teatro nella ex caserma Artale di Via Derna? In mezzo ai rumori del traffico, Alessandro Spinelli ci racconta la sua esperienza in quei luoghi di quando era ragazzo.