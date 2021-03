Lavoratori e rappresentanti del Terzo settore esclusi dal consiglio comunale sulla sanità: decisione inaccettabile della Lega e Forza Italia

Martedì prossimo si svolgerà un Consiglio comunale a tema sulla sanità, ad un anno dalla esplosione della pandemia e dei tragici effetti che questa ha avuto e ha tutt’oggi nella nostra città.

Troviamo semplicemente scandaloso che i rappresentanti dei lavoratori dell’Aoup e quelli del Terzo Settore non siano all’interno del programma degli interventi previsti.

Nella conferenza dei capigruppo, infatti, la Lega e Forza Italia hanno bocciato la nostra proposta di ascoltare anche queste voci fondamentali se si vuole parlare di sanità e pandemia oggi. Si tratta di un fatto grave di per sé ma che lo diventa ancor di più ascoltando le motivazioni del capogruppo della Lega, Paolo Cognetti, che ha parlato di mancanza di tempo e di autocelebrazioni per spiegare il proprio voto contrario.

Non è accettabile non dare voce alla testimonianza, alle riflessioni, alle esigenze, alle critiche, ai bisogni, al punto di vista di chi da un anno senza sosta garantisce e lotta per la tutela della salute di tutte e tutti, facendolo volontariamente o in condizioni di lavoro spesso sottopagate o non riconosciute.

Abbiamo assistito in questo anno alla retorica “degli eroi”, dei premi e riconoscimenti a chi è in prima linea e oggi la destra conferma che si tratta solo di retorica perché poi le persone in carne e ossa non si fanno parlare in consiglio comunale.

Imbarazzante è anche il voto contrario della Lega e Forza Italia sulla richiesta di far intervenire anche il Direttore generale Tomassini per avere anche un quadro informativo a tutto tondo su quanto sta accadendo e sugli interventi messi in campo.

Facciamo appello al sindaco e alla maggioranza di tornare indietro sui propri passi e dare spazio a queste voci all’interno del consiglio comunale di martedì prossimo, e non scrivere una pagina nera, l’ennesima, nella gestione delle istituzioni della nostra città.

Gabriele Amore – capogruppo Movimento 5 stelle

Ciccio Auletta – capogruppo Diritti in comune

Matteo Trapani – capogruppo Partito Democratico

Antonio Veronese – capogruppo Patto Civico

