Lettera al Presidente Rossi e al Sindaco: Richiesta di sospensione dei termini di presentazione delle osservazioni al progetto di potenziamento dell’impianto di Ospedaletto presentato dalla azienda Herambiente

Di seguito la lettera inviata al Presidente della Regione, al Sindaco e agli assessori all’ambiente regionale e comunale da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Al Presidente della Regione Toscana

All’Assessore all’ambiente della Regione Toscana

Al Sindaco di Pisa

All’Assessore all’Ambiente del Comune di Pisa

Oggetto: Richiesta di sospensione dei termini di presentazione delle osservazioni al progetto di potenziamento dell’impianto di Ospedaletto presentato dalla azienda Herambiente

Con la presente, alla luce della grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo drammaticamente anche i nostri territori, e viste le misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19 che limitano drasticamente le possibilità di movimento e di incontro dei cittadini, si chiede di sospendere l’iter e rinviare a data da destinarsi la scadenza per la presentazione delle osservazioni al progetto di potenziamento del’impianto produttivo di Ospedaletto presentato dalla azienda Herambiente. I 60 giorni normalmente previsti nell’ambito della procedura di VIA, Vinca e AIA non sono infatti sufficienti a garantire la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza, che sono garantiti dalla normativa in materia e costituiscono garanzia della trasparenza amministrativa degli stessi procedimenti. La richiesta del rinvio sine die è data dal fatto che la situazione determinata dall’emergenza Corona virus impedisce di individuare al momento date certe di riferimento per i processi partecipativi.

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile