Lettera al Sindaco: Servono misure urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori dell’igiene ambientale

Servono urgenti misure per la sicurezza dei lavoratori dell’igiene ambientale che in questi giorni protestano contro Geofor per le condizioni in cui devono operare. Di seguito la lettera che abbiamo mandato al Sindaco Conti e al Prefetto.

Al Sindaco di Pisa

e

p.c.

Al Prefetto di Pisa

Oggetto: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori dell’igiene ambientale

Nella giornata di ieri i lavoratori di Geofor hanno incrociato le braccia e non sono usciti con i mezzi a svolgere il servizio denunciando l’assenza delle condizioni minime di sicurezza, vista la situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando e l’aumento dei rischi di contagio. In particolare sono state messe in evidenza la mancanza di guanti mono uso, di mascherine in numero e tipologia adeguate, l’igienizzazione dei mezzi dopo ogni ciclo di lavoro, il lavaggio delle divise, e una riorganizzazione delle presenze dei lavoratori. Si tratta di richieste sacrosante a tutela dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutta la cittadinanza, che per di più sono espressamente indicate anche dal gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti, Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione di virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 202. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS Covid19-19, n.3/2020).

Anche per oggi giustamente visto il permanere di queste criticità le proteste continueranno.

Riteniamo urgente che il Comune intervenga nei confronti dell’azienda e si definiscano tutte le azioni per risolvere queste carenze tutelando così la salute in primo luogo di tutte e tutti e lo svolgimento di un servizio così delicato ed importante, ma sempre più a rischio in un momento come questo, in cui ogni rifiuto deve essere trattato come se fosse potenzialmente infetto.

Chiediamo al sindaco di convocare urgentemente l’azienda e le organizzazioni sindacali affinchè Geofor disponga tutti gli interventi in materia di sicurezza e riduzione del rischio di contagio necessari, anche pensando a rimodulare le modalità e i tempi di raccolta dei rifiuti tenuto conto della fase emergenziale.

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile