Lettera aperta alle organizzazioni sindacali sull’utilizzo della unità cinofila della Polizia Municipale in città

Abbiamo letto con attenzione le critiche che ci vengono rivolte da alcune organizzazioni sindacali nei confronti delle posizioni da noi assunte contro la decisione dell’amministrazione comunale di utilizzare i cani antidroga dell’unità cinofila per i servizi di contrasto ai “parcheggiatori abusivi”.

Teniamo a ribadire la nostra assoluta contrarietà a questa decisione e confermiamo i nostri giudizi al riguardo, tanto da aver chiesto le dimissioni della assessora Bonanno e non del Comandante Messerini, in quanto riteniamo che le responsabilità di queste scelte siano politiche e non degli operatori di Polizia Municipale. Ed è sufficiente leggere il documento del Comandante per averne conferma, in quanto quelle disposizioni vengono impartite per dare una risposta proprio alle richieste che la giunta avanza, a partire, lì sì, da critiche nei confronti degli agenti per un atteggiamento troppo permissivo nei confronti di clochards e senza fissa dimora.

Ci dispiace che una critica politica venga, invece, intesa come un attacco alla professionalità dei lavoratori e, anzi, ribadiamo che l’uso improprio di questa unità per allontanare i parcheggiatori abusivi è lesivo della professionalità degli agenti. E su questo auspichiamo una presa di posizione da parte dei sindacati. Troppo spesso, infatti, le questioni sociali vengono affrontate come questione di ordine pubblico, con la richiesta alla Polizia Municipale di svolgere funzioni che non le sono proprie.

Da parte nostra, come sempre, siamo disponibili al confronto con le organizzazioni sindacali sul ruolo della Polizia Municipale in città.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...