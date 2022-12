Logistica: ad Ospedaletto (e in tutta la Toscana) la Zeta Express chiude l’appalto con Fedex. Decine di lavoratori rischiano di restare senza salario

L’amara sorpresa, senza alcun preavviso precedente, riservata questa mattina dalla Cooperativa Srl Zeta Express ai lavoratori della ditta in appalto per la distribuzione e consegna FedEx (di Pisa, Siena, Arezzo, Firenze) è stata quella di una mail in cui si comunicava la chiusura dell’appalto, adducendo costi eccessivi dovuti alla congiuntura economica e agli aumenti del prezzo del carburante: un bel regalo da parte della ditta appaltatrice, che spreme il limone e lo getta via non appena i profitti diminuiscono. Ma anche la FedEx deve assumersi la responsabilità in solido per garantire i salari ai lavoratori: solo nel deposito di Ospedaletto una sessantina.

L’immediata reazione dei lavoratori è stata di bloccare le consegne e l’uscita dei camion, in concomitanza della giornata di sciopero generale indetto da CGIL e UIL per oggi. La FedEx ha annunciato di stare cercando una rapida soluzione: nel pomeriggio i lavoratori attendono notizie per un nuovo appalto, ma si teme che possa essere una soluzione provvisoria e non risolutiva. La migliore soluzione sarebbe l’internalizzazione del servizio, piuttosto che il continuo turn over di appalti con contratti precari e non definitivi.

Come forze politiche della coalizione Diritti In Comune (Una Città In Comune e Rifondazione Comunista) esprimiamo la massima solidarietà ai lavoratori della FedEx e della Zeta Express che rischiano di perdere il salario a pochi giorni dalle feste natalizie: siamo a disposizione per promuovere mozioni o richieste di audizione, se i lavoratori lo riterranno opportuno e utile per la loro lotta a difesa del lavoro e del salario.

Una città in comune

Rifondazione Comunista

