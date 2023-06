Mancata approvazione rendiconto: Comune paralizzato e Conti prova subito il colpo di mano

Avevamo denunciato a più riprese la mancata approvazione del Rendiconto 2022 da parte della Giunta Conti: un obbligo che secondo la legge doveva essere ottemperato entro il 30 aprile scorso e che invece non era stato assolto, col risultato di paralizzare pesantemente l’operatività del Comune. Un chiaro esempio della cattiva amministrazione nella gestione, anche ordinaria, della cosa pubblica da parte della destra.

Un fatto clamoroso, che Conti ha cercato di tenere sottotraccia durante tutta la campagna elettorale. Ora i nodi sono venuti al pettine: nella conferenza dei capigruppo di oggi la Giunta ha chiesto di mettere con urgenza in calendario nel Consiglio comunale del 6 luglio l’approvazione di questa delibera, evidenziando altrimenti l’impossibilità di operare.

Siamo davanti ad un colpo di mano, se non di spugna, per cercare di coprire la propria totale mancanza di responsabilità nel lasciare il comune privo di questo atto: la destra infatti ha cominciato subito a calpestare la democrazia consiliare imponendo questa approvazione mentre ancora le commissioni non si sono insediate e impostando già i lavori sull’uso sistematico dell’urgenza per bypassare la discussione democratica calpestando il diritto elementare di esaminare la documentazione.

Questa prova di forza mostra ancora una volta l’allergia della destra alle forme di controllo che è previsto che siano esercitate dall’opposizione: i consiglieri e le consigliere non avranno infatti neanche il tempo di effettuare una lettura completa dei documenti.

Come potranno mai esprimere quindi un voto consapevole? Col suo assenso, il neo Presidente Bargagna si dimostra subito subalterno ai diktat della Giunta.

Conti e la sua maggioranza, dopo aver preso in giro la città in questi mesi, si affidano ad una prova di forza per provare a riparare il danno che hanno causato: denunciamo e daremo battaglia in aula contro queste pratiche antidemocratiche.

