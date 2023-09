Masterplan Toscana Aeroporti: discussione urgente in consiglio comunale. Il 30 saremo in piazza contro la nuova pista di Peretola

Aderiamo e saremo in piazza sabato 30 settembre a Firenze con tante altre associazioni, movimenti e comitati con cui da anni ci battiamo con coerenza e determinazione contro la nuova pista di Peretola, una grande opera che trasversalmente centrosinistra e centrodestra provano a portare avanti da anni.

Anche per questo abbiamo depositato in questi giorni sia un argomento in seconda commissione di controllo e garanzia sia una richiesta di discussione in consiglio comunale sul masterplan di Toscana Aeroporti, visto che siamo davanti ad una accelerazione come abbiamo denunciato nelle scorse settimane con i consiglieri di Sinistra Progetto Comune di Firenze.

Enac ha infatti avviato l’iter riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale presso i Ministeri Competenti per la nuova pista da 2200 metri che si chiuderà il prossimo 5 ottobre, data in cui è previsto il termine per la presentazione dei eventuali osservazioni. E su questo abbiamo posto un quesito al Sindaco Conti se è intenzione del Comune inviare eventuali documenti o osservazioni

Si tratta, infatti, di una opera già bocciata definitivamente dalla sentenza del Consiglio di Stato nel 2020 a seguito del ricorso al Tar, sottoscritto anche dalle nostre realtà, che ha sancito l’impatto insostenibile di questa grande opera per il territorio: un progetto portato avanti unicamente per soddisfare le mire espansive e speculative della multinazionale Corporacion America, e gli interessi politici trasversali del centrodestra e del centrosinistra ancora oggi nuovamente mobilitati a sostegno del progetto.

Si pensa, infatti, di drenare milioni e milioni di risorse pubbliche sottraendole ancora una volta agli interventi necessari per i nostri territori, a partire dal potenziamento delle linee ferroviarie in primis quella Pisa-Firenze, ad esclusiva garanzia degli interessi di una multinazionale.

Cosa intendono fare il Comune di Pisa e più in generale i soci pubblici rispetto all’iter avviato? Noi riteniamo che la parte pubblica presente nel Cda di Toscana Aeroporti e nell’assemblea dei soci debba chiedere con forza lo stralcio della nuova pista di Peretola dal masterplan. E al contempo proponiamo di lavorare in sinergia con tutti i Comuni e la stessa Università di Firenze che hanno espresso un parere contrario all’intervento per opporsi anche con eventuali ricorsi, alla realizzazione dell’opera.

Difesa del lavoro, tutela del territorio, un modello di infrastrutture capace di coniugare il diritto alla mobilità e la lotta al cambiamento climatico sono questi i pilastri nella tutela dell’interesse pubblico.

Su questo chiederemo al consiglio comunale di esprimersi.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

