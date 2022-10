Michele Conti? Un sindaco dimezzato che dice tutto e il contrario di tutto.

Ieri sulla stampa locale Michele Conti dichiara, come se fosse stato eletto ieri, che “la Paradisa potrebbe essere un immobile d’interesse per l’Azienda Regionale per il Diritto allo studio”.

Solo 2 settimane fa rispondendo in consiglio comunale ad un nostro question time sull’esito del tavolo interistituzionale sulla nuova base militare a Coltano lo stesso Michele Conti proponeva con forza e convinzione la Paradisa come soluzione per le residenze dei militari.

Ormai l’ubriacatura da campagna elettorale di Michele Conti – che deve al contempo: sganciarsi dalla Lega, essere civico ma anche guidato da Fratelli d’Italia – lo porta di continuo a dire tutto e il contrario di tutto sperando che i cittadini e le cittadine non se ne accorgano.

In tutti questi 4 anni di mandato Conti non ha mosso un dito per riutilizzare la Paradisa per gli studenti e le studentesse anzi ha portato avanti progetti che vanno nella direzione opposta.

Noi abbiamo chiesto negli scorsi giorni una riunione della Conferenza Università Territorio a tema su Paradisa e alloggi studenteschi in città, vediamo se e quando verrà convocata.

Basta con le prese in giro in una città in cui il diritto allo studio e alla casa non sono garantiti.

Qui l’articolo di oggi su Il Fatto Quotidiano contro l’uso della Paradisa nell’ambito del progetto per la nuova base militare a Pisa:

