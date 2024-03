Mozione di iniziativa popolare: Stralcio del progetto di parcheggio nel giardino delle scuole Filzi

Tenuto conto di quanto previsto nella delibera approvata dalla Giunta Comunale n.304 del 16 dicembre

2023;

Tenuto conto che nel progetto approvato tra le altre cose si prevede di trasformare oltre un terzo del

giardino delle scuole Filzi in parcheggio;

Tenuto conto della rilevanza di questo spazio che è l’unica area verde per i bambini e le bambine della

scuola per giocare all’aperto e fare educazione motoria in quanto la scuola non è dotata di una palestra;

Considerato che questo spazio verde, risorsa fondamentale per la scuola, deve essere non solo preservato

ma reso pienamente fruibile;

Tenuto conto che per il futuro dei bambini e delle bambine l’insegnamento alla tutela e valorizzazione degli

spazi verdi ha un altissimo valore educativo, soprattutto nella fase di emergenza climatica che stiamo

vivendo;

Tenuto conto che la realizzazione di un parcheggio in quell’area vanificherà la positiva rimozione dei

parcheggi da Via Da Vinci mantenendo, se non peggiorando, il traffico negli orari di entrata e di uscita e il

relativo livello di inquinamento acustico e atmosferico;

Tenuto conto che la collocazione del nuovo parcheggio prevista all’incrocio tra via Fedi e via Da Vinci,

sarebbe in prossimità dell’attraversamento ciclopedonale di via Fedi, e che per l’accesso sarebbe necessario

attraversare il marciapiede lungo il muro della scuola da cui i bambini passano ogni mattina, e che questo

andrebbe addirittura ad aumentare il pericolo per i bambini e le bambine;

Tenuto conto che in merito alla proposta di realizzare un parcheggio in una parte del giardino della scuola

non vi è stato nessun confronto con chi lavora e vive quella scuola;

Tenuto conto delle forti proteste della comunità scolastica contro questo progetto;

Il Consiglio Comunale

Condivide la contrarietà espressa contro la realizzazione di un parcheggio al posto del giardino della scuola;

Impegna la Giunta a stralciare questa previsione dal progetto complessivo e quindi a non realizzarla;

Chiede che si avvii un confronto fra l’amministrazione comunale, il personale scolastico e le famiglie sulle

possibili soluzioni alternative per quanto riguarda la mobilità di accesso al complesso scolastico di Via Da

Vinci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...