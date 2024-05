Mozione d’iniziativa popolare: Stralcio del progetto di parcheggio nel giardino delle scuole Filzi

MOZIONE D’INIZIATIVA POPOLARE AVENTE AD OGGETTO: STRALCIO DEL

PROGETTO DI PARCHEGGIO NEL GIARDINO DELLE SCUOLE FILZI –

PRESENTATA DA VARI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE DI MINORANZA E

MAGGIORANZA – PRIMO FIRMATARIO FRANCESCO AULETTA (DIC: UCIC-

UP) IN DATA 20/05/2024

Tenuto conto della mozione di iniziativa popolare presentata il 19/03/2024 in cui si

esprimeva la contrarietà alla realizzazione di un parcheggio in parte del giardino delle scuole Filzi e

si chiedeva quindi di stralciare questa previsione dal progetto complessivo e quindi di non

realizzarla

Tenuto conto del percorso di partecipazione portato avanti dalla comunità scolastica della

Scuola Filzi che ha coinvolto i genitori ed insegnanti, interloquendo in questi mesi con

l’amministrazione comunale e le commissioni competenti

Tenuto conto che nel corso della seduta del consiglio comunale di oggi è stata presentata

dalla amministrazione comunale una nuova ipotesi progettuale che accoglie la richiesta di stralcio

auspicato dalla comunità scolastica

Preso atto che la suddetta ipotesi progettuale sarà illustrata dall’amministrazione comunale il

prossimo 23 maggio al consiglio d’istituto delle scuole filzi

Il Consiglio Comunale

Assume la proposta di stralcio della previsione di realizzazione del suddetto parcheggio

Impegna il Sindaco e la Giunta

A presentare entro fine giugno nelle commissioni competenti la suddetta ipotesi progettuale

A proseguire il confronto con la comunità scolastica sulla suddetta ipotesi per una soluzione

condivisa

A presentare un cronoprogramma sulle tempistiche progettuali definite al termine del percorso

alla commissione competente e al Consiglio d’Istituto

Francesco Auletta (DIC: UCIC-UP)

Giorgio Benedetti (Sviluppo e Territorio)

Raffaella Bonsangue (FI)

Caterina Costa (Pisa al Centro)

Paolo Martinelli (LCDP)

Maurizio Nerini (FDI)

Giovanni Pasqualino (Lega)

Luigi Maria Sofia (SU)

Matteo Trapani (PD)

