Mozione: Emergenza sanitaria e diritti dei detenuti e delle detenute

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede limitazioni rispetto ai colloqui e alla fruizione dei permessi, ma che contempla la possibilità di una maggiore applicazione delle misure alternative alla detenzione: “I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare”

Considerato che la recente emergenza sanitaria legata all’epidemia da COVID-19 ha imposto l’adozione di misure eccezionali, giungendo da ultimo (art. 2 DPCM 10 marzo 2020) al divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Visto che nelle carceri al febbraio 2020 risultavano esserci 61.230 detenuti, contro la capienza regolamentare di 50.931 posti, ai quali vanno sottratti quelli resi inagibili nei giorni scorsi.

Considerato che di questi, come scrive la redazione di Ristretti Orizzonti, “ci sono in carcere 8682 persone detenute con meno di un anno di residuo pena, 8146 persone detenute con da uno a due anni di residuo pena, persone quindi destinate ad uscire presto“.

Visto il rapporto annuale sullo stato delle carceri , elaborato dall’associazione Antigone sulla base delle visite effettuate in 100 istituti, da cui è emerso che in quasi la metà ci sono celle senza acqua calda, in più della metà ci sono celle senza doccia. Spesso mancano prodotti per la pulizia e l’igiene.

Considerato quanto evidenziato dalla stessa associazione:”Con questi numeri, se dovesse entrare il virus in carcere, sarebbe una catastrofe per detenuti e operatori. Per gli uni e per gli altri bisogna muoversi subito. Alcuni istituti arrivano a un tasso di affollamento del 190%. Ogni giorno i detenuti sentono dire alla televisione che bisogna mantenere le distanze, salvo poi ritrovarsi in tre persone in celle da 12 metri quadri. ”

Tenuto conto che non è pensabile, in caso di contagio, procedere con le misure di isolamento previste per la cittadinanza libera, perchè si creerebbe una condizione di invivibile promiscuità nel resto della popolazione carceraria, per le già richiamate condizioni di sovraffollamento

Considerata l’alta incidenza di condizioni sanitarie precarie tra i detenuti e la conseguente alta percentuale di soggetti a rischio