La seguente mozione è stata presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Interventi urgenti per la sicurezza stradale in città

Considerato che negli anni passati, in particolare nel quartiere di Cisanello (ma non solo) si è perseguita la fluidificazione del traffico e quindi l’aumento della velocità media delle auto, e che questo ha indubbiamente aumentato i rischi per le altre categorie di fruitori dello spazio pubblico.

Tenuto conto delle numerose segnalazioni che da anni i residenti del quartiere di Cisanello hanno avanzato in merito alla sicurezza degli attraversamenti.

Preso atto dei numerosi incidenti che ogni anno si verificano, in ultimo la tragica morte di un giovane ragazzo che attraversava la strada;

Il Consiglio Comunale, al fine di garantire sempre di più la sicurezza dei cittadini e delle cittadine e allo scopo di promuovere sempre di più la mobilità sostenibile, che in ambito urbano è rappresentata principalmente dalla mobilità ciclopedonale

impegna il Sindaco e la Giunta

ad affrontare con urgenza il tema della sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali nel quartiere di Cisanello e negli altri quartieri periferici;

a predisporre entro sei mesi un elenco di interventi da mettere in campo per mettere in sicurezza i punti critici già segnalati o di nuova individuazione;

a predisporre, congiuntamente con Pisamo, un cronoprogramma per la loro realizzazione.

Dà mandato alla Prima Commissione Consiliare Permanente

di coadiuvare la Giunta e gli uffici nel percorso di screening delle situazioni maggiormente pericolose e di individuazione degli interventi, anche mediante l’audizione degli abitanti e delle associazioni di settore.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile