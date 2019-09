Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dai consiglieri Francesco Auletta,

Olivia Picchi, Gabriele Amore

Mozione: Parcheggio a pagamento di Toscana Aeroporti

Tenuto conto di quanto emerso nella seduta della Seconda Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia svoltasi lo scorso 19 giugno con l’audizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Toscana Aeroporti.

Preso atto che tra le diverse criticità emerse nel corso della audizione i rappresentanti dei lavoratori hanno unitariamente e a più riprese posto il problema della decisione di Toscana Aeroporti di far pagare il parcheggio utilizzato dai lavoratori che operano per varie aziende nell’aeroporto.

Tenuto conto che questa decisione ricade proprio su quei lavoratori più in difficoltà e le cui retribuzioni spesso sono le più basse e che in molti casi sono costretti ad utilizzare l’auto obbligatoriamente per recarsi sul posto di lavoro,

Tenuto conto poi che non ci sono autobus di servizio pubblico che giungono all’aeroporto di Pisa con cui andare a lavorare, che comunque si lavora a tutte le ore del giorno, n on ci sono parcheggi gratuiti intorno all’aeroporto per cui non ci sono alternative concrete.

Visti i conti in forte attivo della società, per cui non sembrano essservi ragioni economiche che possano portare a decidere di fare cassa con il solo risultato di penalizzare ancora una volta i lavoratori, molti dei quali operano in appalti diretti ed in servizi importanti per i viaggiatori, spesso con orari part time.

Tenuto conto che l’area su cui è stato realizzato il parcheggio da parte di Toscana Aeroporti è comunale.

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti

Il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

A promuovere un incontro urgente con Toscana Aeroporti e le organizzazioni sindacali al fine di rivedere il provvedimento e comunque di approfondire la questione affinchè si individuino soluzioni che non vadano a pesare ulteriormente sulle tasche dei lavoratori.

Francesco Auletta

Olivia Picchi

Gabriele Amore