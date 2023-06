MOZIONE: Per una legge nazionale sulla disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei Comuni ad alta tensione abitativa

Visto l’art. 3 della Costituzione Italiana, il quale sancisce che "è compito della Repubblica

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

Considerato che il diritto all’abitare si riferisce al soddisfacimento di uno dei bisogni primari

dell’essere umano e, come tale, è riconosciuto nel novero dei diritti che contribuiscono al

raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale tra cittadini;

Visti gli artt. 41 e 42 della Costituzione Italiana, che determinano i casi in cui il godimento della

proprietà privata può essere limitato per finalità sociali e ambientali;

Considerato che allo stato attuale il diritto ad accedere alla casa è compromesso a causa dei

fenomeni di speculazione, carenza di alloggi e diffuso aumento dei canoni, che caratterizzano

l’andamento del mercato immobiliare;

Considerato che nella nostra città il numero di sfratti esecutivi, secondo i dati pubblicati dal

ministero dell’interno per il 2021 è aumentato di oltre il 600%, rendendo Pisa al vertice della

classifica italiana delle città con maggior numero di persone sotto sfratto;

Visto che l’impossibilità di trovare alloggi disponibili contribuisce ad incrementare il bisogno di

casa e contribuisce ad alterare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato locatizio privato;

Considerato che negli ultimi anni l’esplosione del fenomeno degli affitti brevi, favorito

dall’avvento di alcune note piattaforme digitali, ha influenzato in maniera rilevante l’evoluzione

del mercato immobiliare;

Considerato che, nel suo spirito originario, la pratica della condivisione degli immobili attraverso

piattaforme digitali rispondeva all’esigenza dei piccoli proprietari immobiliari di ottenere

un’integrazione al proprio reddito attraverso l’affitto di una porzione del proprio luogo di

residenza o domicilio (ad esempio una stanza di un appartamento) o di un intero immobile ma

per periodi limitati di tempo (ad esempio durante periodi di assenza dallo stesso);

Considerato che negli anni successivi tale configurazione è stata nei fatti soppiantata da modelli

imprenditoriali caratterizzati dalla messa a disposizione di interi alloggi per lunghi periodi di

tempo, e talvolta dal controllo o dalla gestione di un elevato numero di proprietà immobiliari da

parte di singoli operatori economici;

Considerato che al momento non è possibile neppure avere un sistema di controllo comunale

sul numero effettivo di alloggi adibiti a locazione turistica breve, ma che dai dati rilasciati dal

comune nel 2019 (in risposta ad apposita interrogazione presentata dal gruppo consiliare di

Una città in Comune) risultavano oltre mille annunci per locazioni brevi di cui oltre 600 per interi

appartamenti e più di 400 per singole stanze;

Considerato che il regolamento comunale non obbliga attualmente B&B e le altre piattaforme a

registrarsi nel portale per l’imposta di soggiorno;

Che il fenomeno delle locazioni brevi è in costante ascesa, e che dopo la ripresa del turismo in

seguito alla pandemia la diffusione di locazioni brevi sé aumentata esponenzialmente;

Considerato che una normativa concernente la limitazione del numero degli immobili dati in

locazione breve e la rotazione della concessione di autorizzazioni alla locazione breve tra

proprietari contribuirebbe a contenere le ricadute negative del fenomeno degli affitti brevi sul

mercato delle locazioni residenziali di lungo periodo, aumentando la disponibilità di soluzioni

abitative di lungo termine sul mercato immobiliare e salvaguardando così il diritto all’abitare;

Considerato che la peculiarità della diffusione del fenomeno degli affitti brevi, che assume

diversi gradi di intensità anche all’interno del territorio di uno stesso Comune, richiederebbe di

prevedere adeguati livelli di autonomia a livello comunale nell’applicazione delle limitazioni, pur

nel rispetto di criteri e principi generali definiti per legge;

Considerato che il gruppo "Alta Tensione Abitativa" si è costituito a partire dal 2021 nella città di

Venezia, particolarmente interessata dai fenomeni sopra citati, intorno alla riflessione di

residenti, esperti, associazioni e comitati inerente il rapporto tra città e turismo;

Considerato che il gruppo “Alta Tensione Abitativa” ha in seguito elaborato, grazie all’incontro di

competenze di tecnici giuristi, architetti, urbanisti, società civile e consiglieri comunali, una

proposta di legge “Per la disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei Comuni ad alta

tensione abitativa”, il cui testo completo è allegato alla presente mozione;

Rilevato che la sopra menzionata proposta di legge configura un regime autorizzativo analogo a

quanto già previsto in altri Paesi europei, in particolare in linea con la normativa francese in

materia, la quale è già stata giudicata compatibile con il diritto dell’Unione Europea nella

sentenza della Corte di Giustizia – C724/18 Cali Apartments poiché si evidenzia con chiarezza

l’esistenza di un "motivo imperativo di interesse generale" alla base dell’introduzione di un

regime di autorizzazione;

Ritenuto appropriato individuare nel rapporto tra residenti dell’area sottoposta a

regolamentazione e posti letto negli immobili disponibili sul mercato della locazione breve una

prima misura utile a mantenere un equilibrio accettabile tra pressione turistica e mercato

immobiliare residenziale, come stabilito nella sopra menzionata proposta;

Ritenuto inoltre appropriato individuare una durata limitata adeguata delle autorizzazioni alla

locazione breve, al fine di non configurare un’illegittima restrizione alla concorrenza e una

discriminazione irragionevole tra proprietari che aspirano a locare il proprio immobile per brevi

periodi, nonché di escludere dai regimi autorizzativi le attività che non hanno un impatto

significativo sulla residenzialità e possono ricondursi alla nozione originaria di economia della

condivisione, quali la locazione breve di singoli locali nell’immobile di residenza oppure

dell’immobile di residenza nei periodi limitati in cui non lo si occupa, come stabilito nella sopra

menzionata proposta;

Considerato che materie quali l’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione

Italiana), la tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione Italiana) e la

tutela dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione Italiana) sono di

competenza esclusiva dello Stato;

Considerato che per effetto dell’art. 1 del DL n. 551/1988, convertito con modificazioni dalla

legge n. 61/1989, il CIPE individua tramite apposita Delibera i Comuni ad alta tensione abitativa;

Considerato che Pisa risulta un Comune ad alta tensione abitativa;

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

A richiedere formalmente, entro la fine del mese di settembre 2023, che il Parlamento legiferi

quanto prima in materia di disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei Comuni ad alta

tensione abitativa, seguendo la proposta elaborata dal gruppo di Alta Tensione Abitativa,

riportata in allegato a questa mozione;

a promuovere, anche in concorso con i sindacati e le associazioni rappresentative degli inquilini,

con APES s.c.p.a., con ARDSU Toscana e con l’Università degli studi di Pisa, oltre che con le

associazioni rappresentative di proprietari immobiliari e operatori economici del settore

immobiliare, l’avvio di un confronto periodico sullo stato del mercato immobiliare cittadino e

sulle misure necessarie per la tutela del diritto all’abitare;

a modificare entro il mese di ottobre il regolamento in materia di imposta di soggiorno affinché

risulti obbligatorio per la società Air B&B, e per le altre piattaforme che gestiscono locazioni

turistiche brevi, registrarsi nel portale per l’imposta di soggiorno;

a inoltrare il presente atto alla Presidenza del Senato della Repubblica, alla Presidenza della

Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Presidenze di Anci e Upi,

dandone adeguata pubblicizzazione.

