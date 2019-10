Mozione: Percorso ciclopedonaibile in Via Garibaldi

Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Mozione: Percorso ciclopedonabile in Via Garibaldi

Alla luce dell’intervento realizzato con i fondi PIUSS di realizzazione di percorsi ciclopedonali alla base delle mura storiche;

Preso atto che tale percorso è interrotto in corrispondenza del passaggio che metterebbe in connessione via Garibaldi con via Zamenhof;

Appreso che tale interruzione è dovuta a problemi di proprietà delle aree, attualmente della ASL Toscana Nord Ovest;

Considerato che l’apertura di tale percorso, di poche decine di metri, consentirebbe di garantire un percorso sicuro casa-scuola per molti bambini e famiglie, collegando il polo scolastico di via San Francesco – via Lalli con in quartieri circostanti

Il consiglio impegna la Giunta

a risolvere quanto prima il problema della proprietà delle aree in questione

a stanziare le risorse necessarie per il completamento dell’opera

Francesco Auletta Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile