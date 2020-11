Di seguito la mozione presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Protocollo con la Asl per tutele dei riders

Tenuto conto della mozione approvata dal consiglio comunale nella seduta del 15 giugno 2020: “Sostegno e tutele per i riders a fronte della emergenza sanitaria”.

Tenuto conto che nelle ultime settimane la diffusione del contagio covid 19 è cresciuta in maniera significativa.

Tenuto conto delle nuove misure prese dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per contrastare la diffusione del virus.

Tenuto conto che a seguito di queste restrizioni, come già avvenuto in primavera, il lavoro a consegna sta nuovamente crescendo in maniera significativa.

Preso atto che non tutte le piattaforme, in particolare quelle che detengono la quota maggioritaria del mercato del food delivery, hanno risposto alla necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

Il consiglio comunale, ribadendo gli impegni assunti con l’approvazione della mozione dello scorso 15 giugno, impegna il sindaco e la giunta

ad avviare urgentemente un confronto con la ASL per la definizione di un protocollo per lo screening Covid-19 sui riders, al fine di garantire condizioni di tutela e sicurezza, sia per i riders nello svolgimento del loro lavoro che per i consumatori;

ad avviare tutte le iniziative affinché le piattaforme che detengono le quote maggioritarie del food delivery diano seguito alla norma sull’attivazione di dispositivi di sicurezza a carico delle aziende.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile