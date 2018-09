Di seguito la mozione presentata consiglio comuale di Pisa dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

MOZIONE: Rinvio Conferenza dei Servizi per la nuova pista di Peretola

Tenuto conto che è stata convocata per il prossimo 7 settembre la Conferenza dei servizi per il progetto di potenziamento dello scalo di Peretola con la realizzazione della pista da 2400 metri.

Preso atto che negli scorsi giorni il sindaco di Sesto Fiorentino ha chiesto il rinvio della conferenza dei servizi sul Masterplan per il potenziamento dell’aeroporto di Firenze prevista per il prossimo 7 settembre, inviando una lettera al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Toscana e all’Enac ” in seguito alle numerose modifiche al progetto che Enac ha comunicato lo scorso 7 agosto, con un preavviso del tutto insufficiente ad istruire la pratica che dovrà andare in Consiglio comunale prima del 7 settembre. Dei 941 file del progetto, 914 hanno subito modifiche, mentre sono circa 190 documenti del tutto nuovi».

Tenuto conto che siamo davanti ad una grande opere inutile e dannosa per il territorio che comporterebbe lo spreco di milioni di euro pubblici.

Tenuto conto che sulla stessa procedura di VIA sono stati presentati numerosi ricorsi da parte di comitati, associazioni e da sette comuni della piana Fiorentina.

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti.

Si impegna il sindaco e la giunta

Ad inviare urgentemente una comunicazione ufficiale al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per chiedere l’annullamento della conferenza dei servizi per il prossimo 7 settembre e il suo rinvio ad una altra data come atto di serietà e responsabilità doveroso nei confronti dei cittadini e delle cittadine;

A chiedere alla Regione Toscana di avanzare la stessa richiesta di rinvio.

Ad inviare al contempo la richiesta al Presidente del Consiglio e al Ministrl delle Infrastrutture di impegnarsi, stanziando le opportune risorse, a potenziare la linea ferroviaria tra Firenze e Pisa e revocare il decreto di Via (la Valutazione d’impatto ambientale) per la nuova pista di Peretola e di riavviare un confronto con i territori che preveda la cancellazione della previsione della nuova pista parallela, rimettendo al centro quella di sviluppo dell’area il Parco della Piana.

Francesco Auletta – Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)