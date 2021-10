La seguente mozione è stata presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione: Sostegno ai lavoratori Texprint

Tenuto conto che dal 18 gennaio 2021 gli operai della Texprint di Prato sono in sciopero e dall’11 febbraio in presidio permanente per denunciare condizioni intollerabili di sfruttamento, come turni di dodici ore al giorno per sette giorni la settimana, paghe misere, negazione di tutti i più elementari diritti, nessuna sicurezza.

Tenuto conto che le sempre più frequenti inchieste della Magistratura e i risultati dei controlli portati avanti dall’Ispettorato del Lavoro e dal progetto Lavoro Sicuro della Regione Toscana, da anni fanno emergere un vero e proprio sistema di sfruttamento sistematico della manodopera nel distretto tessile pratese, in particolare lavoratori migranti e richiedenti asilo, come anche intrecci tra criminalità organizzate e imprenditoria.

Ricordato che durante lo sciopero dei sindacati di base dell’11 ottobre 2021 il presidio di fronte all’azienda tessile Dreamland – tra le tante committenti di TexPrint nel Macrolotto di Prato – è stato improvvisamente attaccato da un gruppo di persone armate di mazze e bastoni, con una violenza inaudita e una modalità tutta riconducibile a un controllo del territorio di stampo mafioso.

Ricordato che nessun territorio è immune a questo tipo di penetrazione economica di natura criminosa, favorita dalla deregolamentazione degli appalti nei principali settori, dallo sfruttamento di manodopera migrante tenuta sotto ricatto, dall’incapacità delle istituzioni pubbliche preposte di vigilare adeguatamente su come si dà lavoro e su come si lavora.

Il Consiglio Comunale

Esprime la propria solidarietà e sostegno ai lavoratori della Texprint di Prato, e sostiene la battaglia che stanno portando avanti a partire dalla rivendicazione delle 8 ore lavorative su 5 giorni settimanali con il riconoscimento di tutti i diritti fondamentali a partire dalla ferie, malattia, etc.

Condanna l’attacco subito dai lavoratori in mobilitazione nel distretto tessile pratese come ennesima dimostrazione della rete di connivenze tra imprenditori del macrolotto e organizzazioni criminali, intente a sfruttare il territorio e i lavoratori esercitando un’azione di controllo e repressione di inaudita violenza;

Impegna tutte le istituzioni coinvolte a partire dalla Regione Toscana e dall’Anci Toscana a intraprendere una forte iniziativa a sostegno di questi lavoratori.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile