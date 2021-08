La seguente mozione è stata presentata al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Mozione Urgente: Richiesta dimissioni amministratore unico di Sepi

Tenuto conto delle affermazioni fatte a mezzo social dall’amministratore unico di Sepi, Iacopo Cavallini, quando in particolare scrive ”siete dei nazisti, spero che tra qualche anno lo schifo che avete in circolo faccia il suo dovere”.

Tenuto conto che lo stesso a mezzo stampa lo stesso Cavallini prima confermava le affermazioni fatte, per poi denunciare che il suo profilo Fb era stato oggetto di hackeraggio e che avrebbe fatto di conseguenza denuncia alla polizia postale.

Preso atto che lo stesso Cavallini 24 ore dopo queste dichiarazioni sempre alla stampa affermava che non era vera la storia dell’hackeraggio riconoscendo di aver dichiarato il falso, in quanto le affermazioni sui social era state scritte di suo pugno.

Tenuto conto che il primo dovere di un amministratore pubblico è quello di adempiere al suo ruolo con dignità e onore, garantendo sempre la trasparenza.

Tenuto conto che rientra in tutto ciò il fatto di dire la verità e in questo caso siamo di fronte alla invenzione di un reato dopo aver dato dei nazisti a chi non la pensava come lui,

Preso atto della lettera mandata alla stampa in cui Cavallini si scusa per quanto da lui espresso.

Rilevata la gravità delle affermazioni rese che sono in aperto contrasto con il ruolo pubblico che ricopre e ritenuto inaccettabile prospettare quasi con compiacimento conseguenze sulla salute delle persone vaccinate, per di più richiamando parallelismi con tragedie per l’umanità quale fu il nazismo.

Il Consiglio comunale

Ritiene che alla luce della gravità di quanto accaduto Iacopo Cavallini non possa più ricoprire il ruolo di amministratore di una società pubblica come Sepi, e invita lo stesso Cavallini a dimettersi immediatamente.

Impegna contestualmente il sindaco a portare nella prima assemblea dei soci la richiesta di rimuovere Iacopo Cavallini dall’incarico conferitogli.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile