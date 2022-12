Città contro la crisi climatica.Cambiare è possibile, partendo da Pisa.Intervento Simone D'Alesandro

Intervento di Simone D'Alessandro alla iniziativa dal titolo "Una città contro la crisi climatica.Cambiare è possibile, partendo da Pisa." che si è tenuta il 1 dicembre 2022 al circolo Arci Alberone. Guarda gli interventi degli altri due partecipanti all'iniziativa - Franco Padella: https://youtu.be/QfHR7Wp2rY8 - Giorgio Gallo: https://youtu.be/0uchQjonML8 -------------- Incontro pubblico su energie rinnovabili, comunità energetiche e giustizia sociale, con - Simone D’Alessandro – Economista, Università di Pisa - Franco Padella – Esperto di energie rinnovabili, Centro per la riforma dello Stato - Giorgio Gallo – Architetto, progettista esperto di risparmio energetico, energie rinnovabili e rigenerazione urbana. La crisi climatica non è più da tempo una minaccia lontana. Essa condiziona ormai le nostre vite e il nostro futuro e richiede di essere affrontata in modo responsabile e determinato. Ora. Il compito di farvi fronte spetta anzitutto agli organismi internazionali e agli stati, visto che le imprese e il mondo della finanza non hanno avuto finora alcuna seria intenzione di prendersi le proprie responsabilità. Anche il ruolo degli individui e delle famiglie è fondamentale, anche se su di esso vengono scaricate troppo spesso le responsabilità principali. Ma anche le città – qui come ovunque – sono chiamate a scelte impegnative e innovative perché il loro contributo può essere grandissimo. Una città in comune si batte da sempre perché Pisa diminuisca drasticamente il suo impatto ambientale, attraverso politiche della mobilità, energetiche, urbanistiche e di rinaturalizzazione. Questa ricerca e queste proposte sono al centro anche del programma per le amministrative del 2023, come lo sono state nel 2013 e nel 2018. Ne parliamo con Simone D’Alessandro, che all’Università di Pisa lavora da anni su soluzioni che diminuscano l’impatto delle attività umane senza penalizzare le fasce sociali più deboli; con Franco Padella, che ha immaginato un progetto innovativo di decarbonizzazione delle attività del porto di Civitavecchia e lavora per comunità energetiche autonome; con Giorgio Gallo che da anni progetta soluzioni per il risparmio energetico delle città in collaborazione con diverse amministrazioni comunal. Una città in comune