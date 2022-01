Nessuna intimidazione ci fermerà: martedì alle 12 conferenza stampa davanti l’aeroporto di Pisa sulla azione legale di Toscana Aeroporti contro la nostra attività politica

Oggi sulla stampa è uscita la notizia della querela che Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, ha fatto nei confronti del nostro consigliere comunale Ciccio Auletta, per diffamazione.

Dal 2018 Toscana Aeroporti annuncia azioni legali contro il nostro consigliere comunale, per l’attività politica che la nostra coalizione porta avanti con costanza e determinazione a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Aeroporti ( diretti, indiretti, in appalto) e contro una grande opera devastante come la nuova Pista di Peretola da 2400 metri. Dalle minacce sono ora passati ai fatti. Per noi è solo una intimidazione bella e buona che non ci spaventa in alcun modo.

Martedì 4 gennaio alle 12 saremo davanti all’aeroporto di Pisa per una conferenza stampa per spiegarlo e ribadirlo. Invitiamo tutte e tutti ad essere presenti per difendere il nostro diritto di critica e la nostra azione contro l’arroganza di questa multinazionale.

Una città in comune

