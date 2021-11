Nido S.Biagio: La giunta Conti si attiverà per la sicurezza delle famiglie?

Fin dallo scorso anno scolastico abbiamo ricevuto, da parte di genitori di bambine e bambini frequentanti il Nido comunale “San Biagio”, segnalazioni riguardanti situazioni di pericolo per le famiglie in entrata ed uscita dalla struttura, dovute all’elevata velocità delle auto di passaggio, e le abbiamo sottoposte all’amministrazione comunale.

Nel Consiglio Comunale dello scorso 31 Agosto, l’assessore Dringoli, rispondendo ad una nostra interpellanza, aveva affermato che il Comune avrebbe provveduto alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e di un segnalatore luminoso della presenza di una scuola, oltre che al rifacimento della segnaletica orizzontale. Aveva sostenuto che l’intervento non era stato ancora eseguito, a causa della mancanza di risorse economiche da parte di Pisamo e che, comunque, la situazione finanziaria si era sbloccata e i lavori sarebbero stati conclusi prima dell’inizio dell’anno scolastico.

L’anno scolastico è cominciato e nulla è stato fatto in via Di Nudo. Così, nella seduta del Consiglio Comunale del 28 Settembre, abbiamo chiesto alla Giunta Comunale il motivo della mancata esecuzione dei lavori. Ancora una volta, l’assessore Dringoli ha addotto motivi di bilancio a giustificazione del ritardo da parte di Pisamo, ribadendo, comunque, che le opere di messa in sicurezza sarebbero state realizzate a breve.

Nulla è accaduto mentre le famiglie hanno continuato a temere per la propria incolumità ogni volta che devono attraversare la strada per accompagnare i propri figli al Nido. Così nella seduta del Consiglio Comunale del 28 Ottobre siamo tornati ad incalzare Dringoli, chiedendo che fissasse una data per l’inizio dei lavori. Finalmente, l’assessore ha preso l’impegno per l’esecuzione dell’intervento davanti al “San Biagio” per Mercoledì 3 Novembre. Da parte nostra, verificheremo che tale impegno sia mantenuto e che la situazione si sblocchi davvero.

Una città in comune

Scarica qui il volantino che sarà distribuito oggi davanti la scuola.

