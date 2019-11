No alla cementificazione del campo sportivo Santa Marta

Una colata di cemento al posto del campo sportivo Santa Marta, utilizzato fino ad oggi dalla Freccia Azzurra, per farci un bel parcheggio! Potrebbe sembrare una barzelletta, ma purtroppo non lo è. Si tratta della ennesima proposta, fuori dal tempo e dalla storia, di Confcommercio, seguendo la logica che più posti auto sia sinonimo di più affari.

Riteniamo che non sia accettabile pensare di trasformare un campo sportivo in un parcheggio, privando la città di un luogo storico di socialità e sport. Si tratterebbe di un’ulteriore cementificazione, che produrrebbe l’ennesima impermeabilizzazione del suolo, con gravi conseguenze sull’ambiente urbano. Una scelta dannosa per chi abita in quel quartiere e per chi ci lavora, con un incremento del traffico veicolare privo di effetti benefici per quell’importante commercio di prossimità che rende quasi unica via Garibaldi. Uno scempio di cemento che deturperebbe il recupero delle mura e il suo parco, penalizzando ulteriormente pedoni e ciclisti, che invece chiedono l’apertura della porta delle mura proprio da quel campo di Santa Marta, verso l’ex Asl di via Zamenhof.

Chiediamo all’amministrazione comunale di chiarire con urgenza la propria posizione rispetto a questa proposta, senza alcuna ambiguità. Noi siamo totalmente contrari ad un parcheggio al posto del campo sportivo Santa Marta. E la giunta Conti?

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

