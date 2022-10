No alle residenze militari alla Paradisa

Oggi abbiamo partecipato alla conferenza stampa indetta dalla lista studentesca Sinistra Per davanti alla casa dello studente Paradisa per ribadire la nostra contrarietà alla proposta del sindaco Conti di utilizzo dell’immobile come residenze per i militari nell’ambito del progetto della nuova base militare. Ricordiamo che si tratta di 500 posti letto lasciati in abbandono dal 2010 e chiediamo il riutilizzo immediato come casa dello studente, contro ogni possibile speculazione immobiliare e politica.

