Nomina Ziello: il caso in Parlamento con un’interrogazione della onorevole Nugnes

Grazie alla iniziativa della Senatrice Paola Nugnes, che rappresenta il Partito della Rifondazione Comunista in Senato, è stata presentata in questi giorni una interrogazione parlamentare in merito alla nomina del leghista Edoardo Ziello a consigliere speciale del sindaco in materia di sicurezza e legalità fatta da Conti nello scorso luglio.

A seguito del quesito fatto dal nostro gruppo consiliare alla Prefettura di Pisa è emerso con chiarezza che questa decisione del sindaco Conti è in contrasto con le normative degli enti locali.

Sono ormai trascorsi due mesi da questo pronunciamento ma il primo cittadino non ha ancora provveduto a ritirare la nomina, continuando a gestire la cosa pubblica come dependance della Lega e consentendo ad una figura senza alcun titolo e legittimità ad operare per conto del Comune di Pisa su materie delicatissime.

Si tratta di una scelta gravissima del sindaco Conti non nuovo a muoversi in aperto contrasto con le disposizioni di legge come dimostra il recente caso della Moschea.

Come denunciamo da tempo la Lega sta così ripetutamente provando a creare un’amministrazione parallela, fuori da ogni controllo pubblico con un sottobosco di incarichi esterni e consulenze, creando una situazione molto opaca.

Alla luce di questa situazione insostenibile e fuori controllo, con questa interrogazione parlamentare si chiede al Ministro quali provvedimenti si intenda adottare per evitare il perdurare di nomine non conformi alla normativa vigente.

Invitiamo il sindaco Conti a procedere, quindi, immediatamente alla revoca della nomina all’onorevole Ziello.

Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale Rifondazione Comunista

Ciccio Auletta, Consigliere comunale “Diritti in Comune”: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

