Non è eccellenza se c’è sfruttamento

Oggi abbiamo accolto l’invito alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori esternalizzati della Scuola Normale.

Siamo stati in piazza ad ascoltare le loro condizioni di lavoro, di come una istituzione come la Scuola Normale, così come altri entri pubblici, affidi ormai a ditte esterne i suoi servizi fondamentali, e abbiamo ascoltato le proposte concrete che sono state prodotte dal gruppo di lavoro sulle esternalizzazioni.

Siamo solidali con questa lotta e e cogliamo l’occasione per rilanciare la proposta di un protocollo sugli appalti tra enti e istituzioni pubbliche, a partire dal Comune, con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per garantire tutele, occupazione, diritti e salari dignitosi, rompendo con la logica del massimo ribasso da un lato e avendo dall’altro come obiettivo la reinternalizzazione dei servizi stessi.

Una città in comune

