Nuova base militare. Le istituzioni continuano sulla strada della costruzione della base

Dalle prime notizie arrivate dal palazzo apprendiamo che il tavolo istituzionale continua per la strada della costruzione della base, senza ascoltare la cittadinanza.

Nel frattempo, invece, in piazza dal raduno No Base emerge chiaramente la volontà collettiva di continuare a lottare per contrastare la realizzazione del progetto, inaugurando il presidio permanente itinerante che ci vedrà presenti in città.

