Il seguente ordine del giorno è stato presentato alla Seconda Commissione del Consiglio Comunale di Pisa.

Ordine del giorno: Iniziative del Comune a sostegno dei lavoratori AVR

Tenuto conto dell’ordine del giorno approvato dalla seconda commissione di controllo e garanzia con cui la commissione al termine di un percorso di audizioni con lavoratori, sindacati ed azienda:

“- chiede agli uffici competenti di verificare con urgenza la possibilità di operare i versamento diretto all’INPS, ai fondi di previdenza complementare e agli altri titolari di adempimenti contrattuali, trattenendo il corrispettivo del debito in capo al Comune verso Avr, e di effettuare le verifiche sugli inadempimenti contrattuali e sulle eventuali violazioni dei diritti dei lavoratori per la valutazione della risoluzione del contratto in essere”

Tenuto conto che molte di queste criticità ad oggi permangono come emerso nell’ultima audizione di lavoratori e sindacati, tanto che ciò ha portato ad uno sciopero dei dipendenti AVR lo scorso 10 luglio.

Tenuto conto che Avr ha proceduto anche a due licenziamenti per motivi disciplinari nelle scorse settimane a fronte di una situazione di emergenza sociale ed economica difficilissima.

Tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa da tempo questa azienda, da alcune settimane coinvolta anche in un’indagine della Dia di Reggio Calabria

La commissione

Esprime nuovamente la propria solidarietà ai lavoratori richiamando l’azienda ad adempiere compiutamente a tutti i propri doveri nei confronti dei propri dipendenti, innanzitutto sul piano economico per quanto riguarda il pieno riconoscimento del diritto ad avere riconosciuto e garantito ogni istituto contrattuale.

Ritiene in alcun modo non condivisibile la decisione assunta da Avr, in una fase di emergenza come è quella che stiamo vivendo, di procedere al licenziamento di due lavoratori, di cui un Rsu ed un appartenente alle categorie protette, e chiede quindi il ritiro dei due licenziamenti, impegnando il sindaco ad intraprende tutte le opportune iniziative verso l’azienda.

Chiede agli uffici competenti la verifica della procedura per procedere alla conclusione anticipata degli appalti con Avr tramite Geofor e Pisamo e l’avvio di un percorso per la reinternalizzazione dei lavoratori nelle due società partecipate titolari degli appalti per i relativi servizi.

Francesco Auletta

Gabriele Amore

Olivia Picchi

Mi piace: Mi piace Caricamento...