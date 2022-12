Ordine del giorno Modifiche al Regolamento sull’Imposta municipale propria Visto l’articolo 53 della Costituzione, secondo cui “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”

Visto l’articolo 42, secondo comma, della Costituzione sulla base del quale “la proprietà

privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a

tutti”.

Ritenuto che gli attuali livelli di diseguaglianza socio-economica e di povertà raggiunti in

Italia, e anche nel Comune di Pisa, siano una violazione dei diritti fondamentali delle

persone, e richiedano l’intervento attivo delle istituzioni repubblicane, a tutti i livelli, allo

scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l’eguaglianza dei cittadini e delle cittadine, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici

all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Rilevato che sulle diseguaglianze socio-economiche, sui livelli di reddito e sulla conseguente

capacità di esercitare pienamente la propria cittadinanza, incide in modo significativo il

possesso o meno di immobili di proprietà.

Rilevato che la proprietà immobiliare negli ultimi decenni ha visto un processo di

concentrazione, che si accompagna a fenomeni di inutilizzo, di sottoutilizzo, finanche di

abbandono degli immobili di proprietà privata e pubblica, a fronte di un numero crescente di

famiglie che, prive di immobili di proprietà e di livelli di reddito adeguati a sostenere

l’aumento degli affitti sul mercato privato, si trovano in situazione di disagio e di emergenza

abitativa, con uno sfratto eseguito, in corso di esecuzione o programmato.

Rilevato altresì che numerosi immobili di proprietà privata, stimati nel Comune di Pisa

superiori alle 3.000 unità abitative, sono tenuti vuoti senza giustificati motivi, circostanza che

incide negativamente sul mercato degli affitti tenendo artificialmente alti i prezzi.

Lamentando che le vigenti normative in materia di canoni concordati di affitto vengono

spesso strumentalizzate o eluse, e che comunque non riescono a venire incontro al bisogno di

alloggi a canoni sostenibili, in linea con le reali retribuzioni al netto del caro bollette e

dell’inflazione.

Lamentando la prassi secondo cui gli immobili vengono accatastati in categoria F3 (in corso

di costruzione) e in F4 (unità in corso di definizione) oltre i termini e in violazione dei

requisiti richiesti dalla legge.

Ritenuto che principi di giustizia fiscale, sociale e abitativa impongano alle istituzioni, a tutti

i livelli, di contrastare i fenomeni di concentrazione e speculazione immobiliare, utilizzando

gli strumenti a propria disposizione, a partire dalla leva fiscale che va utilizzata per

redistribuire la ricchezza e garantire la funzione sociale della proprietà.

Ritenuto che tali principi di giustizia debbano tradursi in trattamenti differenti dei diversi

proprietari immobiliari, a seconda nella rendita catastale e del numero di alloggi posseduti,

introducendo criteri equi di identificazione dei piccoli, medi e grossi proprietari.

Intenzionato a rilanciare e far funzionare l’Agenzia Casa quale strumento di garanzia e

intermediazione pubblica finalizzato a garantire la disponibilità di alloggi pubblici e privati a

canoni sostenibili per singoli e famiglie che, per limiti di reddito o altre condizioni

sfavorevoli, non possono accedere al mercato privato.

Intenzionato a intervenire con misure strutturali contro l’emergenza abitativa, evidente nel

Comune di Pisa a partire dall’elevato numero di sfratti eseguiti, in esecuzione o già

programmati, così come nel grande scarto esistente tra le richieste di alloggi popolari e

immobili comunali effettivamente disponibili.

Il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la Giunta

modificare l’attuale Regolamento IMU secondo criteri di giustizia fiscale, sociale e

abitativa;

distinguere, nel Regolamento IMU e in ogni altro regolamento comunale pertinente, i

proprietari di immobili privati in piccoli, medi e grandi, in relazione ad adeguate

soglie di rendita catastale, di qualità e di numero di immobili posseduti nel territorio

comunale;

aumentare al massimo consentito dalla legge l’aliquota IMU per gli immobili a uso

abitativo lasciati vuoti senza giusta causa da parte dei grandi e medi proprietari

immobiliari;

intraprendere, attraverso i competenti uffici comunali e la Sepi, un’azione sistematica

di verifica degli immobili accatastati in categoria F3 ed F4, con il coinvolgimento

dell’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di rilevare eventuali

situazioni di perdurato accatastamento in dette categorie e, nel caso, a intraprendere le

azioni conseguenti per il corretto accatastamento e il recupero di quanto dovuto in

termini di imposte;

introdurre uno sconto del 30% sull’IMU dovuta sugli immobili messi a disposizione

dell’Agenzia Casa da parte di piccoli proprietari;

verificare, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, l’effettiva rispondenza dei canoni

concordati conclusi nel corso degli ultimi 4 anni ai requisiti di legge richiesti ai fini

del riconoscimento degli sconti fiscali previsti;

dare mandato agli uffici competenti di operare una ricognizione degli immobili di

proprietà della Curia utilizzati per scuole paritarie nel Comune di Pisa e di valutare il

gettito IMU corrispondente, procedendo alla riscossione di quanto dovuto.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa

Possibile

