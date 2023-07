Ordine del giorno: Piano triennale di contrasto all’evasione/elusione dei tributi locali

Tenuto conto che nella relazione dell’Organo di revisione sul Rendiconto della gestione 2022 il Collegio nelle “raccomandazioni e conclusioni” evidenzia, così come già fatto anche all’interno della relazione, “il notevole scostamento tra l’accertato e il riscosso in particolare per quanto riguarda il recupero evasione IMU/TASI, TARI/TARES/TARSU e a tale scopo invita l’Ente a mettere in atto procedure volte ad una migliore riscossione”.

Rilevato che nel 2022 a fronte di accertamenti per 3.731.004 euro di recupero evasione IMU/TASI ci sono state riscossioni per 366.759,80 pari al 9.83%, e che a fronte di accertamenti recupero evasione TARI/TARES/TARSU pari a 2.434.435,82 euro ci sono state riscossioni per 570.121 euro, pari al 23.42%.

Considerato che per contrastare l’evasione/elusione dei tributi locali diventa pertanto strategico definire gli obiettivi nell’ambito di un piano triennale, individuando le aree di intervento, le procedure, le metodologie di controllo ed i tempi di realizzazione.

Tenuto conto che sempre più sono i Comuni italiani che si sono dotati di strumenti pluriennali di programmazione e intervento per contrastare questi fenomeni, adottando adeguati piani triennali.

recepisce e fa proprie le raccomandazioni del Collegio dei Revisori ricordate in premessa;

dà mandato alla IV Commissione consiliare permanente, in collaborazione con gli uffici competenti e la SEPI, di elaborare entro il Dicembre 2023 una proposta di piano triennale di contrasto all’evasione/elusione dei tributi locali i cui obiettivi principali sono da individuare nei seguenti ambiti:

1) garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell’elusione e dell’evasione, individuando anche le procedure atte ad una “migliore riscossione”;

2) migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione fiscale;

3) perseguire l’equità, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, attraverso una modifica in senso progressivo della imposizione fiscale di competenza comunale secondo quanto stabilito dall’art.53 c.2 della Costituzione.

