Parcheggi dipendenti Aoup nelle zone di sosta adiacenti l’ospedale Santa Chiara: passano gli anni e non arrivano risposte

Esattamente come negli anni passati nel mese di giugno si ripropone il problema dei parcheggi per i dipendenti dell’AOUP che lavorano presso il Santa Chiara.

Siamo di fronte a qualcosa di inconcepibile ed estenuante per i lavoratori e le lavoratrici, e grazie alla denuncia dei Cobas Sanità anche questa volta è necessario che AOUP, Comune e Pisamo diano risposte strutturali, visto che non sono mai trovate soluzioni a questa annosa questione. Infatti ad oggi il Santa Chiara continua ad essere pienamente operativo e sono centinaia i lavoratori e le lavoratrici che quotidianamente vi si recano.

In base a quanto fatto emergere dal sindacato di base la convenzione per le tariffe agevolate nelle zone limitrofe al Santa Chiara per i dipendenti dell’AOUP in scadenza il prossimo 18 giugno non sarà rinnovata con i conseguenti disagi per il personale.

Non si capisce perché la richiesta che da anni i lavoratori e le lavoratrici non sia mai presa in considerazione, ovvero che sia trovata una soluzione definitiva che vada incontro alle esigenze dei dipendenti del S Chiara estendendo ad esempio l’abbonamento mensile agevolato a tutte le zone vicine l’ospedale in modo da permettere una distribuzione omogenea delle auto.

Da parte nostra abbiamo presentato subito una interpellanza affinchè prima del 18 giugno la situazione si sblocchi in positivo chiedendo esplicitamente quali iniziative il Comune in sinergia con Pisamo intende da subito intraprendere al fine di trovare questa situazione che si ripete da anni.

Una città in comune

