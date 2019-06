PASSEGGIATA DI QUARTIERE- Il Portone La Cella: alla scoperta della storia e dei problemi del quartiere

Alla scoperta della storia e dei problemi del quartiere

Il Portone – La Cella con una PASSEGGIATA DI QUARTIERE

Sabato 8 giugno alle ore 16.00

Ritrovo all’incrocio tra via F. da Buti e Piazza Guerrazzi,

davanti alla Leopolda

Una città in Comune ha deciso di organizzare questa passeggiata per conoscere meglio il quartiere

Il Portone – La cella e capire insieme agli abitanti quali sono i suoi problemi principali.

Discuteremo i problemi più urgenti e le migliori proposte da portare in consiglio comunale tramite il nostro consigliere Ciccio Auletta.

Percorso

✔ La Leopolda, dove affronteremo il tema degli spazi sociali;

✔ P.zza Guerrazzi, dove affronteremo il tema della mobilità e del traffico;

✔ Via Cattaneo, dove affronteremo il tema del commecio;

✔ Complesso Aurora, dove affronteremo il tema delle reti sociali;

✔ Via Emilia; poi di nuovo in Via Cattaneo e poi

✔ Lungarno Guadalongo dove affronteremo il problema delle piste ciclabili

e dell’ambiente;

✔ La Draga dove affronteremo il problema delle speculazioni edilizie.

La passeggiata sarà accompagnata da Chiara Celli guida turistica abilitata

TUTTI/E GLI/LE ABITANTI DEL QUARTIERE SONO INVITATI/E

Nell’ultima tappa del percorso, davanti alla ex pizzeria La Draga, faremo merenda con chi vorrà fermarsi con noi

————————————————————–

EVENTO Facebook:

https://www.facebook.com/events/779601469100653/

Mi piace: Mi piace Caricamento...